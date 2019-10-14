Ольга Голодец поздравит победителей премии «Импульс добра», в которой участвуют представители Псковской области

17:48, 15 октября 2019, ПАИ

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поздравит победителей премии «Импульс добра». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, церемония награждения состоится 17 октября в конгресс-парке гостиницы «Украина» (Radisson Royal).

В этом году установлен рекорд по количеству заявок – 332 из 60 регионов. Самым активным регионом по числу поданных заявок стал ХМАО–Югра – 54 заявки. Также среди лидеров – Москва (43 заявки), Московская область (25 заявок), Нижегородская область (24 заявки) и Санкт-Петербург (19 заявок). В списке участников есть и представители Псковской области.

«Импульс добра» – ежегодная премия, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», которая вручается с 2011 года социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям.

Церемония вручения пройдет при поддержке Совета Федерации, Государственной думы и Министерства экономического развития.

Информационными партнерами премии выступают Псковское агентство информации, Forbes, «ПРАЙМ», еженедельный журнал «Профиль», Агентство социальной информации, «Такие дела», журнал «Стратегия», «Филантроп», «Финам», «Банковское обозрение», «Бизнес-журнал».

3 октября в Пскове проходила церемония вручения национальной премии «Бизнес-успех».