0
18:15
Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове
14:22
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
13:45
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
11:58
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
11:55
На 15 млн увеличились доходы Пскова на 2019 год
10:07
Великолукский агрохолдинг наращивает производство свинины
09:27
В Псковской области могут упростить декларационную кампанию для сельских депутатов
Еще новости
Экономика

Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове

Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове в рамках одноименного Всероссийского форума для предпринимателей, который прошел 3 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» отмечен Пестовский район Новгородской области. Главную награду - символ премии «Золотой домкрат» - представителю муниципального образования вручил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он поздравил победителя и отметил, что в Псковской области также есть муниципалитеты, реализующие успешные практики. Он заверил, что будут приняты все усилия, чтобы в следующем году приз был в регионе.

  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Награждение победителей премии «Бизнес-Успех»
    Фото: Дарья Хваткова

В номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» награду получила Наталья Бегма (молочное фермерское хозяйство «Заря»). Предприятие занимается производством натуральной пищи и занимает около 600 гектаров: на 350 га выращивается овес и пшеница, на 200 га растут клевер и сочные травы, а 50 га используются для выпаса коров и телят.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов заметил, что эта ферма уже получила два областных гранта. Он констатировал, что для успешного ведения бизнеса нужно желание и стартовый капитал, а поддержка всегда найдётся.

«Лучшим женским проектом» стал информационный центр «Талабы» Александры Лесниковой (Псков). Девушка занимается организацией экскурсий на Талабские острова, а также оказывает услуги размещения в гостинице «Тихая гавань» на острове им. Залита. Благодаря центру наблюдается увеличение туристического потока и улучшение уровня жизни местных жителей.

«Лучшим созидательным проектом» признали ферму «Бебешкино» (Печорский район) Анвара Зуфарова. Ферма занимается молочным животноводством, переработкой молока и сыроделием. Основная цель проекта - возрождение сельских территорий на примере деревни Бебешкино. На ферме трудится небольшое количество сотрудников, а совокупные продажи составляют более 2 млн рублей в год.

Председатель псковского отделения «Опоры России» Валерий Лесников вручил награду и отметил, что главное - не сама идея, нужно всегда переходить к действию и приумножать его, и у Анвара Зуфарова это получается. Он пожелал ферме событийности, приумножения, друзей и общественной поддержки.   

Георгий Пономарев (компания «Супер Фитнес», Псков) победил в номинации «ЗОЖ». Сеть фитнес-клубов, имеющих филиалы в Пскове, Твери, Великом Новгороде, пользуется высоким спросом, о чём говорят показатели: совокупные продажи в 2019 году составили более 19 млн рублей. 100% прибыли Георгий Пономарев вкладывает в развитие сети.

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев вручил награду и поздравил всех с такой замечательной премией, которая, наконец, добралась до Пскова. «Она нужна и городу, и области», - уверен он. Бизнес-обмудсмен выразил надежду, что в следующем году предпринимателей, претендующих на награду, будет больше.

«Лучшим проектом в сфере торговли и услуг» выбрали компанию Игоря Якубовского «Модуль Псков». Ему статуэтку вручила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова и отметила, что данная премия самая народная, предпринимательская. По ее словам, в Пскове именно торговля и услуги наиболее развиты.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сказал, что приятно, когда премию получает именно профессионал своего дела. Он рекомендовал компании поработать теперь в направлении экспорта и расширять бизнес.

Константин Яровой (крестьянско-фермерское хозяйство, Новосокольники) и Антон Поляков (компания «Добрый поставщик», Смоленск) разделили победу в номинации «Народный предприниматель», собрав самое большое количество голосов в смс-голосовании. Семейная ферма Константина Ярового занимается производством молочной продукции. На ферме работают 5 человек, в 2019 году совокупные продажи составили более 8 млн рублей. Компания Антона Полякова «Добрый поставщик» поставляет одежду, постельное бельё и канцелярские товары в больницы, интернаты, детские дома, дома престарелых, общежития, социальные учреждения.

Все победители получили специальные призы от организаторов и партнёров премии, а также путёвку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области.

Следующий, 93-й, межрегиональный этап премии состоится 11 октября в Хабаровске. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://bsaward.ru/2019/habarovsk/.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове
03 октября 2019
Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
02 октября 2019
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
02 октября 2019
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
01 октября 2019
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
На 15 млн увеличились доходы Пскова на 2019 год
27 сентября 2019
На 15 млн увеличились доходы Пскова на 2019 год
Великолукский агрохолдинг наращивает производство свинины
27 сентября 2019
Великолукский агрохолдинг наращивает производство свинины
В Псковской области могут упростить декларационную кампанию для сельских депутатов
27 сентября 2019
В Псковской области могут упростить декларационную кампанию для сельских депутатов
ФОТОФАКТ: Город погрузился во мрак
23 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Город погрузился во мрак

Идет загрузка...