Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове

18:15, 03 октября 2019, ПАИ

Победителей Национальной премии «Бизнес-успех» наградили в Пскове в рамках одноименного Всероссийского форума для предпринимателей, который прошел 3 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» отмечен Пестовский район Новгородской области. Главную награду - символ премии «Золотой домкрат» - представителю муниципального образования вручил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он поздравил победителя и отметил, что в Псковской области также есть муниципалитеты, реализующие успешные практики. Он заверил, что будут приняты все усилия, чтобы в следующем году приз был в регионе.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















































В номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» награду получила Наталья Бегма (молочное фермерское хозяйство «Заря»). Предприятие занимается производством натуральной пищи и занимает около 600 гектаров: на 350 га выращивается овес и пшеница, на 200 га растут клевер и сочные травы, а 50 га используются для выпаса коров и телят.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов заметил, что эта ферма уже получила два областных гранта. Он констатировал, что для успешного ведения бизнеса нужно желание и стартовый капитал, а поддержка всегда найдётся.

«Лучшим женским проектом» стал информационный центр «Талабы» Александры Лесниковой (Псков). Девушка занимается организацией экскурсий на Талабские острова, а также оказывает услуги размещения в гостинице «Тихая гавань» на острове им. Залита. Благодаря центру наблюдается увеличение туристического потока и улучшение уровня жизни местных жителей.

«Лучшим созидательным проектом» признали ферму «Бебешкино» (Печорский район) Анвара Зуфарова. Ферма занимается молочным животноводством, переработкой молока и сыроделием. Основная цель проекта - возрождение сельских территорий на примере деревни Бебешкино. На ферме трудится небольшое количество сотрудников, а совокупные продажи составляют более 2 млн рублей в год.

Председатель псковского отделения «Опоры России» Валерий Лесников вручил награду и отметил, что главное - не сама идея, нужно всегда переходить к действию и приумножать его, и у Анвара Зуфарова это получается. Он пожелал ферме событийности, приумножения, друзей и общественной поддержки.

Георгий Пономарев (компания «Супер Фитнес», Псков) победил в номинации «ЗОЖ». Сеть фитнес-клубов, имеющих филиалы в Пскове, Твери, Великом Новгороде, пользуется высоким спросом, о чём говорят показатели: совокупные продажи в 2019 году составили более 19 млн рублей. 100% прибыли Георгий Пономарев вкладывает в развитие сети.

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев вручил награду и поздравил всех с такой замечательной премией, которая, наконец, добралась до Пскова. «Она нужна и городу, и области», - уверен он. Бизнес-обмудсмен выразил надежду, что в следующем году предпринимателей, претендующих на награду, будет больше.

«Лучшим проектом в сфере торговли и услуг» выбрали компанию Игоря Якубовского «Модуль Псков». Ему статуэтку вручила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова и отметила, что данная премия самая народная, предпринимательская. По ее словам, в Пскове именно торговля и услуги наиболее развиты.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сказал, что приятно, когда премию получает именно профессионал своего дела. Он рекомендовал компании поработать теперь в направлении экспорта и расширять бизнес.

Константин Яровой (крестьянско-фермерское хозяйство, Новосокольники) и Антон Поляков (компания «Добрый поставщик», Смоленск) разделили победу в номинации «Народный предприниматель», собрав самое большое количество голосов в смс-голосовании. Семейная ферма Константина Ярового занимается производством молочной продукции. На ферме работают 5 человек, в 2019 году совокупные продажи составили более 8 млн рублей. Компания Антона Полякова «Добрый поставщик» поставляет одежду, постельное бельё и канцелярские товары в больницы, интернаты, детские дома, дома престарелых, общежития, социальные учреждения.

Все победители получили специальные призы от организаторов и партнёров премии, а также путёвку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области.

Следующий, 93-й, межрегиональный этап премии состоится 11 октября в Хабаровске. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://bsaward.ru/2019/habarovsk/.