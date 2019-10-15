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За хранение наркотиков на молодого великолучанина завели дело

Уголовное дело возбудили в отношении 22-летнего великолучанина за хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5,116 грамма N-метилэфедрона обнаружили и изъяли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Это произошло 10 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Витебской.

Безработный местный житель дал признательные показания. Проводится расследование. Указанная масса наркотиков считается крупным размером.

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