За хранение наркотиков на молодого великолучанина завели дело
Уголовное дело возбудили в отношении 22-летнего великолучанина за хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
5,116 грамма N-метилэфедрона обнаружили и изъяли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Это произошло 10 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Витебской.
Безработный местный житель дал признательные показания. Проводится расследование. Указанная масса наркотиков считается крупным размером.