В Полистовском заповеднике обсудили развитие экологического туризма

20:14, 15 октября 2019, ПАИ

9-11 октября на территории Полистовского заповедника собрались представители ООПТ и туристического бизнеса для обсуждения вопросов и обмена опытом в организации туристской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В рамках семинара особое внимание было уделено знакомству с нормативно-правовой базой туристской и экскурсионной деятельности, документальным оформлением экскурсий, правовым основам детского туризма. Не менее важным вопросом стало планирование туристической деятельности на ООПТ и использование инструментов, позволяющих эффективно организовывать туристический поток.

Одним из таких инструментов может стать налаженное сотрудничество с туристическими фирмами – о том, как с ними работать и насколько возможно подобное сотрудничество для заповедников и национальных парков обсуждали в последний день семинара.

Конечно, туристская деятельность предполагает активное взаимодействие большого числа людей – одна из сессий семинара была посвящена таким важным моментам как психология общения и способы работы с разной аудиторией. Яркий акцент в турдеятельности – сувенирная продукция, о том, как сделать её не только красивой, но и наполненной смыслом узнали участники благодаря вебинару, проведённому Еленой Ким.

Гости заповедника смогли не только обсудить актуальные рабочие вопросы, но и познакомиться с красотой осеннего Полистовья.

Живописная экскурсия «Плавницкое болото» открыла гостям удивительный мир верховых болот, особенно прекрасных в это время – с россыпями клюквы, пожелтевшей листвой берёз и разноцветными коврами мха, а путешествие по «Дороге бобра» впечатлило близким знакомством с деятельностью крупнейшего грызуна в Европе.

Администрация заповедника благодарит спикеров семинара Ризнич Оксану, Сонину Марину и Елену Ким за вдохновляющие и насыщенные сессии, а также всех участников семинара за активную работу.



