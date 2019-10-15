Проживавший в Псковском районе иностранец предстанет перед судом за использование подложного паспорта

20:35, 15 октября 2019, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление в отношении 46-летнего гражданина Туркменистана, проживающего на территории Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Дознанием установлено, что в феврале 2012 года гражданин Республики Туркменистан находясь на территории Республики Туркменистан, с целью дальнейшего использования приобрел у неустановленного лица бланк паспорта гражданина Республики Узбекистан, с вклеенной в него страницей, содержащей свое фотоизображение.

20 мая 2019 года в вечернее время мужчина, находясь по месту жительства в деревне Родина Псковского района, с целью скрыть свое незаконное нахождение на территории РФ, предъявил сотрудникам УВМ УМВД России по Псковской области подложный паспорт гражданина Республики Узбекистан, выдав его за свой, тем самым, использовал данный подложный документ.

Уголовное дело направлено в Мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Уточняется, что санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 1 года.