Депутаты приняли закон о штрафах за порошковый алкоголь

20:54, 15 октября 2019, ПАИ

В ходе заседания депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон об установлении административной ответственности за производство и оборот порошкового алкоголя. Как ранее отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, такой порошок потенциально опасен для здоровья.

Теперь, согласно новому закону, за производство и оборот подобной спиртосодержащей продукции нарушители будут платить штраф в размере от 5 000 до 20 000 рублей. Для должностных лиц сумма составит от 20 000 до 50 000 рублей, а для юридических — от 200 000 до 500 000.

Предполагается, что документ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации, пишет «Россияская газета». Дела о таких правонарушениях будут рассматривать судьи, Роспотребнадзор, а также органы, осуществляющие надзор в области производства и оборота алкогольной продукции.