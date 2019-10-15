Депутаты перенесли рассмотрение закона об индивидуализации ОСАГО

21:35, 15 октября 2019, ПАИ

Госдума пока не будет рассматривать законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО из-за бурной полемики, которую вызвала инициатива. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова.

Согласно разработанному Минфином проекту закона, страховщикам предлагается предоставить право самостоятельно определять тариф ОСАГО в рамках коридора, установленного ЦБ. Таким образом, в каждом конкретном случае компании смогут учитывать характеристики водителя и устанавливать собственные коэффициенты. Во внимание, в том числе, будут приниматься грубые нарушения водителем ПДД, а таже история вождения каждого автомобилиста.

В законопроекте также прописана отмена коэффициентов мощности и региона. Помимо этого, предлагается увеличить размер компенсаций по страхованию в случае вреда жизни и здоровью в результате ДТП до 2 млн рублей с нынешних 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что новая реформа ОСАГО может расширить тарифный коридор уже в следующем году. При чем в столице страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает почти в два раза.