Тёплый ноябрь обещает псковичам Гидрометцентр

09:23, 16 октября 2019, ПАИ

Температура воздуха выше нормы ожидается в ноябре в Псковской области. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Теплее обычного в ноябре будет также в Ленинградской, Новгородской, Вологодской областях, в Москве, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа и большинстве южных территорий.

По прогнозам Гидрометцентра, выше нормы на один градус температура воздуха ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Республиках Коми и Карелия.

Не повезёт с погодой жителям Краснодарского края, южной части Крыма, Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, где ноябрь прогнозируется холоднее нормы. Не удивит температурой воздуха следующий месяц жителей Сибири, там она будет около нормы.