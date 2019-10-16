26 жителей Псковской и Новгородской областей обвиняются в инсценировке ДТП

10:05, 16 октября 2019, ПАИ

26 жителей Псковской и Новгородской областей обвиняются в инсценировке ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что с июля по ноябрь 2015 года обвиняемые инсценировали на территории Псковской и Новгородской областей дорожно-транспортные происшествия с участием дорогих автомобилей, затем они отправляли в страховую компанию заведомо ложные документы со сведениями о фактах ДТП, осмотра транспортных средств и оценке причиненного ущерба для возмещения убытков по ОСАГО. Таким образом, мошенники незаконно получили более 1,3 млн рублей.

С октября 2015 года по сентябрь 2016 года участники организованной группы пытались похитить более миллиона рублей, принадлежащие ещё одной страховой компании, но им отказали в возмещении выплат «в связи с несоответствием полученных автомашинами повреждений условиям и механизму дорожно-транспортных происшествий».

В ходе следствия двое из фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В этой связи, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Им предъявлено обвинение в совершении 24 фактов мошенничества и покушений на мошенничество в сфере автострахования. Уголовное дело в отношении двоих с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.

Противоправную деятельность обвиняемых удалось прекратить в июне 2017 года. Этим занимались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород. Тогда в ходе обысков по местам работы и жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли электронные носители информации, а также документацию, имеющую доказательственное значение.