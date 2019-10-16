Трёх псковичей отправили в колонию за совершение разбоя и угон

12:36, 16 октября 2019, ПАИ

Трое жителей Пскова отправятся в колонию за совершение разбоя и угон автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Преступление совершено в ноябре 2018 года возле дома № 15 по улице Лесной. Трое мужчин по договоренности напали на трех местных жителей, которые подъехали к дому на машине, и избили их палками. Один из злоумышленников угрожал жертве ножом. Затем преступники потребовали от псковичей сесть в машину и отвезти их в безлюдное место. Двое потерпевших самостоятельно выполнили требование, второго затащили в автомобиль, так как он был в бессознательном состоянии.

Приехав на место, преступники не нашли у жертв денег, избили и их, потребовав назвать пароль банковской карты, которую ранее обнаружили у одного из потерпевших. После злоумышленники перевели при помощи мобильного приложения себе на карту 19 500 рублей.

Одному из преступников назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Двух других приговорили к 5 годам колонии строго и общего режимов с аналогичным сроком ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.