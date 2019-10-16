За систематическую кражу денег у знакомой 21-летний пскович отправится в тюрьму

12:46, 16 октября 2019, ПАИ

За кражу денег у знакомой 21-летний пскович проведет в колонии общего режима 1 год 3 месяца 10 дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В феврале подсудимый нашел в кармане куртки, висящей в шкафу в комнате его знакомой, 15 тысяч рублей и похитил их. В мае он снова пришел в гости к девушке, взял ее мобильный телефон и через приложение в Интернете получил доступ к ее деньгам, находящимся на банковском счете. В результате он перевел на свой счет 30 тыс. 100 рублей, принадлежащих потерпевшей.

Псковский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.