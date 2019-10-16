Кражи лидируют в списке совершаемых в Великих Луках преступлений

14:59, 16 октября 2019, ПАИ

Кражи лидируют в списке совершаемых в Великих Луках преступлений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом на общегородском совещании доложил врио начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Великим Лукам Андрей Калинин.

«В сентябре в полицию города поступили 1 ты. 83 заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, по которым возбуждены 90 уголовных дел. По-прежнему основным видом преступлений, совершаемых на территории города, являются кражи. За отчетный период было выявлено 45 краж разной степени тяжести», - доложил Андрей Калинин.

Из незаконного оборота удалось изъять 9,67 граммов наркотических средств, 40 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, три единицы оружия и пять единиц боеприпасов. Также в сентябре зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, задержаны 49 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

«В СМИ регулярно появляются сведения о совершении мошеннических действий с банковскими кредитными картами. Какая обстановка с этим сейчас в городе, и что вы могли бы порекомендовать великолучанам, чтобы избежать подобных преступлений в их отношении?», - спросил начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан администрации города Виктор Костюченко.

Андрей Калинин заметил, что за девять месяцев зарегистрировано 149 преступлений подобного рода, в прошлом году их было 71. «В первую очередь хочется обратить внимание, чтобы граждане были благорассудны и не поддавались на провокации. Граждане должны знать, что никакая банковская служба не будет звонить гражданам и просить предоставить персональные данные, а также перевести куда-либо свои финансовые средства», - ответил Андрей Калинин.