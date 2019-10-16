Подпольную нарколабораторию выявила полиция в Псковской области

14:39, 16 октября 2019, ПАИ

В Псковской области полиция пресекла деятельность подпольной нарколаборатории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В Плюссе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли в автомобиле безработного 34-летнего мужчины свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что в свёртках был 1 кг 938,9 грамма амфетамина. Подозреваемый дал признательные показания. По данным следствия, психотропное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По месту жительства фигуранта в поселке Струги Красные провели обыск, в ходе которого в подсобном помещении обнаружили прекурсоры и другие специальные приспособления для производства наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка психотропных веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Проводятся необходимые следственные действия.