Псковские власти могут получить право заняться достройкой жилья дольщиков
На ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов будет рассмотрен законопроект, который позволит достраивать незавершённые объекты специально созданным администрацией региона фондом. Такую возможность субъекты получили в рамках 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Речь об этом зашла на выездном совещании на стройплощадке многоквартирного дома на улице Новгородской, 18А, которое провели региональные власти. Ситуацию, которая сложилась на объекте, обсудили с дольщиками и представителями подрядной организации заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и и. о. председателя Комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова.
Дом почти построен, однако подрядчику - компании «Профтехстрой» - не хватает денег для завершения небольшого объема работ. Директор фирмы заверил, что вопрос с финансированием удастся решить до конца недели, и дом будет сдан в эксплуатацию к 1 ноября.
Василий Осипов поручил подрядчику оперативно предоставлять все сведения о проведении работ и заявил, что каждую неделю будет лично инспектировать объект.
Татьяна Смирнова заметила, что в случае невозможности решения вопроса со вводом дома в эксплуатацию к ноябрю можно применить практику судебного изъятия объекта. Его достройкой займется фонд, который может учредить администрация Псковской области в случае, если будут приняты соответствующие поправки в региональное законодательство.
Собственники квартир пообщались с подрядчиком, обсудили различные юридические аспекты введения объекта в строй с представителями органов власти. Специалисты комитета и администрации области заявили о готовности и дальше помогать дольщикам и консультировать их.