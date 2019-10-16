Псковские власти могут получить право заняться достройкой жилья дольщиков

14:47, 16 октября 2019, ПАИ

На ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов будет рассмотрен законопроект, который позволит достраивать незавершённые объекты специально созданным администрацией региона фондом. Такую возможность субъекты получили в рамках 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь об этом зашла на выездном совещании на стройплощадке многоквартирного дома на улице Новгородской, 18А, которое провели региональные власти. Ситуацию, которая сложилась на объекте, обсудили с дольщиками и представителями подрядной организации заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и и. о. председателя Комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова.

Дом почти построен, однако подрядчику - компании «Профтехстрой» - не хватает денег для завершения небольшого объема работ. Директор фирмы заверил, что вопрос с финансированием удастся решить до конца недели, и дом будет сдан в эксплуатацию к 1 ноября.

Василий Осипов поручил подрядчику оперативно предоставлять все сведения о проведении работ и заявил, что каждую неделю будет лично инспектировать объект.

Татьяна Смирнова заметила, что в случае невозможности решения вопроса со вводом дома в эксплуатацию к ноябрю можно применить практику судебного изъятия объекта. Его достройкой займется фонд, который может учредить администрация Псковской области в случае, если будут приняты соответствующие поправки в региональное законодательство.

Собственники квартир пообщались с подрядчиком, обсудили различные юридические аспекты введения объекта в строй с представителями органов власти. Специалисты комитета и администрации области заявили о готовности и дальше помогать дольщикам и консультировать их.