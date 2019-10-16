Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей

16:06, 16 октября 2019, ПАИ

Уполномоченные по правам ребенка в России выступают за ужесточение наказания за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила журналистам псковский омбудсмен Наталья Соколова. Поводом послужила трагедия в Саратове, где погибла 9-летняя девочка, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«После гибели ребенка в Саратове идет очень серьезная работа всех омбудсменов по ужесточению наказания за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Нужно ужесточить контроль за людьми, которые освободились, были судимы за такие преступления. Особенно за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних», - уточнила Наталья Соколова.

По ее словам, недостаточно одной только профилактической работы — встреч с родителям и детьми, педагогическими коллективами. «Проблема взрослых в том, что они считают, что это может случиться с кем угодно, только не с их ребёнком», - пояснила Наталья Соколова.

Старший инспектор отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Лариса Булашова подчеркнула, что трагедия в Саратове никого не оставила равнодушным. «Хотелось бы, чтобы больше не было подобных случаев», - сказала она.

Эксперт отметила, что на сегодняшний день существуют различные методики работы с детьми, которые позволяют выработать, например, безопасный маршрут, модель поведения в чрезвычайных ситуациях — зайти в банк, библиотеку, другое учреждение, где есть камеры и люди, которые смогут помочь.

Трагедия в Саратове произошла 9 октября 2019 года. 9-летняя девочка ушла в школу и не вернулась. Сотни волонтеров искали ее по всему городу, обращались с призывами о помощи к горожанам. Тело ребенка нашли в одном из заброшенных гаражей. Девочку задушили. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. Аргументировал свой поступок тем, что девочка грубо говорила с ним.