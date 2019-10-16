81 дом возвели в этом году в Великих Луках

16:24, 16 октября 2019, ПАИ

В этом году в Великих Луках возвели 81 дом, среди которых один – многоквартирный на 25 квартир, остальные – индивидуальные. Общая площадь новых жилых помещений составила 13 тыс. 890 квадратных метров, рассказала глава администрации Великих Лук Любовь Романова на общегородском совещании по итогам сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В целом, за рассматриваемый период 2019 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», - констатировала Любовь Романова.

Что касается бюджета города, то он, как отметила заместитель главы администрации города - начальник финансового управления Наталья Дмитриева, то его доходы в сентябре сложились в объеме 110,1 млн рублей, среди которых 30,4 млн рублей - поступления собственных доходных источников, 80,4 млн рублей – средства вышестоящего бюджета.

Доходная часть бюджета города по итогам 9 месяцев исполнена на 50,3%, при этом план по собственным доходам городского бюджета - на 68,3%. Отставание, пояснила докладчица, есть только по межбюджетным трансфертам, план по которым выполнен на 42,4%.

По словам начальника финуправления, 42,4% расходов городского бюджета направлены на капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений, на благоустройство территории Детского сада № 23, демонтаж здания Детского сада № 16, мероприятия в области пожарной безопасности в организациях культуры, уличное освещение и другие цели.

«В целом за 9 месяцев текущего года расходы составили 48,6 % от годового плана», - сообщила Наталья Дмитриева.