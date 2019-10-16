Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области 17 октября

21:22, 16 октября 2019, ПАИ

17 октября с 9:00 до 12:30 в Псковской области пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС и центра автоматизированной фиксации административных правонарушений будут проверять водителей транспорта, зарегистрированного за пределами России.

В пресс-службе пояснили, что проведение массовой проверки связано с участившимися случаями совершения ДТП водителями транспорта, который зарегистрирован за пределами России.