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Общество

Николай Борисов переназначен председателем Псковского городского суда

На фото: Николай Борисов. Фото с сайта Псковского городского суда.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Псковского городского суда. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу председателем Псковского городского суда на 6-летний срок полномочий назначен Николай Борисов, который ранее уже занимал эту должность.

Также указом главы государства судьёй Великолукского городского суда назначена Галина Шлапакова, а судьёй Островского городского суда – Евгений Радов.

Николай Борисов родился 30 марта 1958 года в деревне Боловино Палкинского района. Окончил высшую следственную школу МВД СССР. Начинал свою карьеру в органах УМВД России по Псковской области, продолжив её в системе специализированных органов по расследованию налоговых преступлений.

В судебную систему Псковской области пришёл в 2003 году, он был назначен на должность судьи Псковского городского суда, а в 2008 году стал заместителем председателя Псковского городского суда. В 2013 году был назначен председателем Псковского городского суда. 

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