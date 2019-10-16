Николай Борисов переназначен председателем Псковского городского суда

22:17, 16 октября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Псковского городского суда. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу председателем Псковского городского суда на 6-летний срок полномочий назначен Николай Борисов, который ранее уже занимал эту должность.

Также указом главы государства судьёй Великолукского городского суда назначена Галина Шлапакова, а судьёй Островского городского суда – Евгений Радов.

Николай Борисов родился 30 марта 1958 года в деревне Боловино Палкинского района. Окончил высшую следственную школу МВД СССР. Начинал свою карьеру в органах УМВД России по Псковской области, продолжив её в системе специализированных органов по расследованию налоговых преступлений.

В судебную систему Псковской области пришёл в 2003 году, он был назначен на должность судьи Псковского городского суда, а в 2008 году стал заместителем председателя Псковского городского суда. В 2013 году был назначен председателем Псковского городского суда.