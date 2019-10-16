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Общество

Кафе «Вкус и Цвет» приглашает псковичей на здоровые и полноценные завтраки

Ежедневно в Пскове в городском кафе «Вкус и Цвет» (Октябрьский проспект, 20) с 8:30 для граждан доступны ранние завтраки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в кафе.

«Кто решил изменить свое утро и начинать каждый день с чистого листа, приходите в кафе «Вкус и цвет» с 8:30 и зарядитесь энергией на весь день, – отметили в кафе. – В меню имеется несколько разных и продуманных утренних сетов, поэтому завтракать каждый день будет не только вкусно, но и интересно».

По данным исследований специалистов, здоровый и полноценный завтрак способствует похудению. При ежедневном утреннем приеме пищи обменные процессы протекают на 4% быстрее среднего показателя, а при отсутствии завтрака – на 4-5% медленнее. Только лишь отсутствие завтраков может вылиться в дополнительные 5-7 килограммов в течение года. 

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