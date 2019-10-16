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Детская шалость привела к пожару в Великих Луках

В городе Великие Луки на улице Ботвина, 11 в многоквартирном жилом доме произошел пожар. На пульт дежурного сообщение о возгорании поступило 16 октября в 11:56. В трехкомнатной квартире выгорела комната, помещения закопчены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Были эвакуированы два человека. Сотрудники МЧС спасли от огня две соседние квартиры. Причиной возгорания стала детская шалость.

6 августа по аналогичной причине произошло возгорание в Пскове. Игра ребенка привела к возгоранию постели.

В МЧС настоятельно рекомендуют псковичам повторить с детьми правила пожарной безопасности и уделить особое внимание обеспечению безопасности в помещениях, где ребенок проводит значительную часть дня.

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