Псковский Росприроднадзор прекратил своё существование

14:10, 17 октября 2019, ПАИ

Управление Росприроднадзора по Псковской области прекращает свою работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, путём реорганизации Управление по Псковской области присоединили к Северо-Западному межрегиональному управлению Росприроднадзора (СЗМУ).

Теперь всю корреспонденцию следует направлять на юридический адрес в Санкт-Петербурге. Межрегиональное управление размещается на Литейном проспекте, 39.

Псковское управление возглавлял Геннадий Полоцкий. Этот пост он занял в июле 2018 года.