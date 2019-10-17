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Общество

Псковский Росприроднадзор прекратил своё существование

Управление Росприроднадзора по Псковской области прекращает свою работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, путём реорганизации Управление по Псковской области присоединили к Северо-Западному межрегиональному управлению Росприроднадзора (СЗМУ).

Теперь всю корреспонденцию следует направлять на юридический адрес в Санкт-Петербурге. Межрегиональное управление размещается на Литейном проспекте, 39.

Псковское управление возглавлял Геннадий Полоцкий. Этот пост он занял в июле 2018 года. 

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