Борис Федотов: Я написал музыку к гимну Псковской области за один вечер

17:16, 17 октября 2019, ПАИ

Псковский композитор Борис Федотов написал музыку к гимну Псковской области за один вечер. Об этом он рассказал в прямом эфире ПАИ-live 17 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Музыка к гимну Псковской области (композитор Борис Федотов)

14 октября Геральдический совет региона большинством голосов признал музыку Бориса Федотова лучшей из представленных на творческий конкурс. Пскович рассказал, что написание гимна для Псковской области — это не только возможность показать себя, но и выразить любовь к своему краю. «Кому я показывал свою работу, считали, что она достойная. Верили, что я должен победить», — отметил он. По его словам, на конкурс представили работы много достойных композиторов.

Борис Федотов отметил, что для него секрет, какой будет награда за победу в конкурсе на лучшую музыку к гимну. Также он отметил, что эта победа внесла его в историю Псковской области. «А это можно сказать, цель любого композитора», — добавил он.

Пскович акцентировал внимание на том, что конкурсанты, в первую очередь, были творческими коллегами, а не конкурентами. Кроме этого, он, как композитор, поощряет более свободный подход к написанию гимна.

Борис Федотов отметил, что пишет музыку 20 лет, знаком с классической музыкой и считает, что на ней нужно развиваться. «Я окончил академию имени Гнесиных с красным дипломом», — добавил он.