Губернатор поручил оказать содействие перевозчикам на водном маршруте Псков – Талабские острова

17:35, 17 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил региональному комитету по транспорту и дорожному хозяйству оказать необходимое содействие перевозчикам, которые захотят работать на водном маршруте от Пскова до Талабских островов: помочь подготовить документацию, прописать, как должно быть оборудовано судно. Об этом он заявил на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона обратил внимание, что комитету по транспорту поручено разработать маршрут между Псковом и Талабскими островами, а затем определиться с перевозчиками.

Заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова отметила, что необходимо провести работу по лицензированию существующих перевозчиков – как на воде, так и на суше. По ее словам, за летний период комитет один раз выехал на рейд, она обещала усилить работу в этом направлении.

Михаил Ведерников указал, что надо начинать не с рейдовых мероприятий. По его словам, нужно дождаться утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области и приобретения водного транспорта.

Также Ирина Иванова отметила, что в 2020 году по договоренности губернатора и РЖД установят периметральное ограждение на железнодорожных путях.

Исполняющий обязанности псковского транспортного прокурора Евгений Котеленц доложил, что 2018 году были 6 случаев травмирования на железной дороге, 5 из них смертельных. Он добавил, что 2019 году выявлено 49 нарушений законодательства в сфере водных перевозок.