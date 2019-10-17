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Общество

Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксировал Росстат

На 7,8% выросли среднедушевые доходы населения в III квартале 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 35,1 тыс. рублей. Как сообщается на сайте Росстата, с учетом инфляции, зафиксирован рост реальных доходов в III квартале 2019 года на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов – на 3%.

Отмечается, что основная причина – это опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в III квартале 2019 года, а также низкая база III квартала 2018 года.

В наибольшей степени выросли заработная плата работников. Ее доля в структуре доходов – 56,4%. Подобная ситуация характерна для III квартала на протяжении нескольких последних лет. В частности, темпы роста начисленной заработной платы в 2018 году составляли (по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года): июль – 110,2%, август – 110,1%, сентябрь – 108,4%.

В Росстате отметили, что рост социальных выплат, включающих пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3% (по сравнению с III кварталом 2018 года).

Увеличение сбережений населения, как в III квартале 2019 года, так и за 9 месяцев 2019 года, косвенно подтверждает рост доходов. В частности, если в III квартале 2018 года, по данным ЦБ, зафиксирован отток средств со вкладов, то в III квартале 2019 года – прирост.

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