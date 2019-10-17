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Незаконно торгующий крепким алкоголем магазин обнаружила прокуратура в Псковском районе

В деревне Кусва Псковского района прокуратура обнаружила магазин, незаконно торгующий крепким алкоголем. Принадлежит торговая точка индивидуальному предпринимателю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры и ОМВД России по Псковскому району установили, что магазин продаёт крепкое спиртное, тогда как по закону имеет право торговать только пивом и пивными напитками, сидром, пуаре, медовухой.

В отношении предпринимателя прокурор района возбудил дело по части 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем).

Решением Арбитражного суда Псковской области предприниматель привлечена к административной ответственности. Её оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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