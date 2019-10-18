Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций

11:38, 18 октября 2019, ПАИ

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник возьмёт под контроль использование в коммерческих целях изображений музейных объектов, предметов и коллекций. Об этом заявил и. о. генерального директора заповедника Александр Голышев на пресс-конференции 18 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев пояснил, что на основании закона о музейном фонде все изображения музейных предметов, коллекций, объектов и так далее могут использоваться в сувенирной продукции только с разрешения музея. Он подчеркнул, что сейчас за такие изображения, например, на сувенирной продукции, заповедник не получает ни копейки, в то время как на содержание музея требуются средства.

И. о. гендиректора музея пообещал, что вопрос по коммерческому использованию музейных изображений будет решаться в индивидуальном порядке. Он заверил, что местных мастеров, которые используют изображения музейных объектов и предметов на своей штучной продукции, поддержат.

«Нам нужна система, нам государство доверило охранять музейные ценности, и мы должны быть рачительными хозяевами», - заявил Александр Голышев.