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Челябинск готовится к встрече мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Челябинск активно готовится к визиту одной из величайших христианских святынь – десницы (правой руки) святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с мощами, доставленный с греческого острова Корфу, пробудет в южноуральской столице с 9 по 11 сентября и будет доступен для поклонения в кафедральном соборе Рождества Христова, сообщает 1obl.ru.

Фото: Псковская епархия

Вопросы подготовки города к встрече многочисленных паломников стали главной темой обсуждения на аппаратном совещании в мэрии. Глава города Алексей Лошкин подчеркнул, что в связи с предстоящим событием прогнозируется прибытие большого количества верующих и вся техническая составляющая организации ложится на городские службы.

Особое внимание на совещании уделили обеспечению комфорта и безопасности. Так, вице-мэр Сергей Авдеев доложил о решении установить дополнительные биотуалеты в районе собора Рождества Христова, чтобы избежать неудобств для посетителей. Кроме того, Алексей Лошкин поручил правоохранительным органам обеспечить усиленные меры безопасности во время пребывания святыни в Челябинске.

Напомним, 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу. На Псковскую землю святыня прибыла 31 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. За несколько дней в Пскове деснице святителя Спиридона Тримифунтского поклонились 20 тысяч верующих.

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