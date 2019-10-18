0
13:00
Минпромторг окажет содействие Псковпассажиравтотрансу в льготном субсидировании покупки автобусов
12:28
Министр промышленности впервые прибыл в Псковскую область
09:59
Андрей Михеев презентовал иностранным предпринимателям инвестиционный потенциал Псковской области
15:07
340 миллионов рублей сэкономили в Псковской области при проведении госзакупок в этом году
15:30
Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
16:45
Глава Минпромторга приедет в Псковскую область с рабочим визитом
12:01
10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года
Еще новости
Экономика

Минпромторг окажет содействие Псковпассажиравтотрансу в льготном субсидировании покупки автобусов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пообещал оказать содействие по включению Псковпассажиравтотранса в программу льготного субсидирования покупки автобусов. Об этом он сообщил в ходе посещения псковского предприятия 18 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Министра сопровождали губернатор региона Михаил Ведерников, вице-губернатор Василий Осипов и и. о. руководителя предприятия Александр Куренков.

В ремонтном цехе Василий Осипов рассказал министру об истории предприятия, о количестве перевозимых пассажиров и критическом износе подвижного состава. По его словам, срок эксплуатации некоторых автобусов составляет 20-30 лет. Он привел в пример автобус, которому 37 лет, он на ходу, но пробег составляет уже 2,7 млн км.

Василий Осипов отметил, что 50% автопарка, а это 300 автобусов, ждет замена в течение 5 лет. «После смены парка и экономика предприятия поменяется, потому что сейчас подвижной состав очень дорого обходится», — добавил Михаил Ведерников. Василий Осипов уточнил, что будут приобретаться автобусы марки Volgabus.

На вопрос Дениса Мантурова о том, какие классы автобусов будут закупаться, Василий Осипов ответил, что большой и особенно большой вместительности, в том числе будут закуплены несколько туристических автобусов большой вместительности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минпромторг окажет содействие Псковпассажиравтотрансу в льготном субсидировании покупки автобусов
18 октября 2019
Минпромторг окажет содействие Псковпассажиравтотрансу в льготном субсидировании покупки автобусов
Министр промышленности впервые прибыл в Псковскую область
18 октября 2019
Министр промышленности впервые прибыл в Псковскую область
Андрей Михеев презентовал иностранным предпринимателям инвестиционный потенциал Псковской области
17 октября 2019
Андрей Михеев презентовал иностранным предпринимателям инвестиционный потенциал Псковской области
340 миллионов рублей сэкономили в Псковской области при проведении госзакупок в этом году
16 октября 2019
340 миллионов рублей сэкономили в Псковской области при проведении госзакупок в этом году
Глава Минпромторга приедет в Псковскую область с рабочим визитом
14 октября 2019
Глава Минпромторга приедет в Псковскую область с рабочим визитом
10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года
14 октября 2019
10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
11 октября 2019
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
Программа развития Псковской области рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева
10 октября 2019
Программа развития Псковской области рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева

Идет загрузка...