Минпромторг окажет содействие Псковпассажиравтотрансу в льготном субсидировании покупки автобусов

13:00, 18 октября 2019, ПАИ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пообещал оказать содействие по включению Псковпассажиравтотранса в программу льготного субсидирования покупки автобусов. Об этом он сообщил в ходе посещения псковского предприятия 18 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Министра сопровождали губернатор региона Михаил Ведерников, вице-губернатор Василий Осипов и и. о. руководителя предприятия Александр Куренков.

В ремонтном цехе Василий Осипов рассказал министру об истории предприятия, о количестве перевозимых пассажиров и критическом износе подвижного состава. По его словам, срок эксплуатации некоторых автобусов составляет 20-30 лет. Он привел в пример автобус, которому 37 лет, он на ходу, но пробег составляет уже 2,7 млн км.

Василий Осипов отметил, что 50% автопарка, а это 300 автобусов, ждет замена в течение 5 лет. «После смены парка и экономика предприятия поменяется, потому что сейчас подвижной состав очень дорого обходится», — добавил Михаил Ведерников. Василий Осипов уточнил, что будут приобретаться автобусы марки Volgabus.

На вопрос Дениса Мантурова о том, какие классы автобусов будут закупаться, Василий Осипов ответил, что большой и особенно большой вместительности, в том числе будут закуплены несколько туристических автобусов большой вместительности.