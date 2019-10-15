Восемь псковских школьников отправились в Крым на финальный этап фестиваля ГТО

14:35, 18 октября 2019, ПАИ

Восемь школьников из Псковской области отправились на финальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре спортивной подготовки, мероприятие пройдет с 19 октября по 4 ноября в Международном детском центре «Артек» в поселке Гурзуф (Республика Крым).

Псковскую область представляют спортсмены из 5 муниципалитетов: Алина Алексеева, Артём Григорьев, Вероника Веселова и Арина Семёнова из Пскова, Илья Васильев из Палкино, Алексей Маньшин из Порхова, Мария Сабурова из Невеля и Давид Исаев из Великих Лук.

В финале примут участие 653 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В состав сборной команды каждого региона входят восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки 13-15 лет. Это соответствует III и IV возрастным ступеням комплекса ГТО.

25 октября стартует спортивная программа фестиваля, она начнется с бега на 60 метров.

Мероприятие проводят Минспорта и Министерство просвещения РФ.