Делать татуировки и посещать солярии планируют запретить подросткам в Эстонии

14:45, 18 октября 2019, ПАИ

Делать татуировки и посещать солярии планируют запретить подросткам в Эстонии, сообщает РИА Новости. С инициативой введения такого закона выступило Министерство социальных дел страны.

В ведомстве отмечают, что чернила для татуировок содержат канцерогенные соединения, и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни.

«Также научно доказано, что использование солярия в юности увеличивает риск развития меланомы. Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья», – подчеркнул глава министерства Танель Кийк.

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.

В России с предложением запрета татуировок для подростков ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, однако в качестве аргументов он озвучил мнение о том, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.