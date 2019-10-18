Строительство двух пришкольных стадионов с искусственным покрытием завершается в Пскове

15:34, 18 октября 2019, ПАИ

Строительство двух пришкольных стадионов с искусственным покрытием завершается в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в скором времени ученики из школы №47 и гуманитарного лицея №15 смогут тренироваться на минифутбольном поле и универсальной площадке для игровых видов спорта и силовом комплексе.

В школе №47 реализация проекта стала возможна благодаря инвестиционному соглашению Псковской области по строительству в городе торгово-развлекательного комплекса «Леруа Мерлен». Инвестор взял на себя социальные обязательства по строительству пришкольного стадиона. Кроме поле у школы также появилась площадка для волейбола и баскетбола, площадка с тренажёрами для силовых упражнений. Пространство вокруг игровых площадок обнесут резиновым покрытием и сделать дорожки для бега.

К концу октября основные работы по контракту будут завершены.

Для Псковского гуманитарного лицея муниципалитет выделил миллион рублей на подготовку основания и укладку самого футбольного покрытия. Также здесь планируется установка трибун на 70 посадочных мест, которые использовались во время Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге.

По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, в будущем планируется установка специализированного освещения для того, чтобы здесь можно было заниматься и в темное время суток.

Между 15-м лицеем и псковской футбольной школой «Стрела» заключен договор, в рамках которого футболисты также смогут тренироваться на новом стадионе. Здесь же свои тренировки смогут проводит и участники городских спортивных секций.

Александр Коновалов также сообщил о третьем масштабном спортивном объекте в Пскове на этот год. В рамках национального проекта город получил 3,5 млн рублей, еще 1,8 млн рублей выделил муниципалитет на оборудование и искусственное покрытие центра тестирования ГТО для спортивной школы «Юность».