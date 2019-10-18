0
18:02
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
21:17
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
13:50
Два года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
17:02
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
09:50
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября
16:00
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
18:17
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
Еще новости
Спорт

Строительство двух пришкольных стадионов с искусственным покрытием завершается в Пскове

Строительство двух пришкольных стадионов с искусственным покрытием завершается в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в скором времени ученики из школы №47 и гуманитарного лицея №15 смогут тренироваться на минифутбольном поле и универсальной площадке для игровых видов спорта и силовом комплексе.

В школе №47 реализация проекта стала возможна благодаря инвестиционному соглашению Псковской области по строительству в городе торгово-развлекательного комплекса «Леруа Мерлен». Инвестор взял на себя социальные обязательства по строительству пришкольного стадиона. Кроме поле у школы также появилась площадка для волейбола и баскетбола, площадка с тренажёрами для силовых упражнений. Пространство вокруг игровых площадок обнесут резиновым покрытием и сделать дорожки для бега.

К концу октября основные работы по контракту будут завершены.

Для Псковского гуманитарного лицея муниципалитет выделил миллион рублей на подготовку основания и укладку самого футбольного покрытия. Также здесь планируется установка трибун на 70 посадочных мест, которые использовались во время Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге.

По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, в будущем планируется установка специализированного освещения для того, чтобы здесь можно было заниматься и в темное время суток.

Между 15-м лицеем и псковской футбольной школой «Стрела» заключен договор, в рамках которого футболисты также смогут тренироваться на новом стадионе. Здесь же свои тренировки смогут проводит и участники городских спортивных секций.

Александр Коновалов также сообщил о третьем масштабном спортивном объекте в Пскове на этот год. В рамках национального проекта город получил 3,5 млн рублей, еще 1,8 млн рублей выделил муниципалитет на оборудование и искусственное покрытие центра тестирования ГТО для спортивной школы «Юность».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
18 октября 2019
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
15 октября 2019
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
11 октября 2019
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября
11 октября 2019
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
10 октября 2019
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
09 октября 2019
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
07 октября 2019
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...