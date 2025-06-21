Бесплатные тренировки на трёх открытых площадках проходят в Пскове. Видео

10:48, 21 июня 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков» проходят на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, на «умной площадке» на улице Никольской сегодня функциональная тренировка.

Также бесплатные тренировки проходят в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни и в сквере Пограничников на улице Труда.

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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