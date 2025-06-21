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Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по гребле

Спортсмены Псковской области стали призёрами домашних всероссийских соревнований «Псковская регата», которые стартовали сегодня, 21 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Фото: ПАИ

В одиночках среди девушек до 17 лет победу одержала Ксения Радионова. На финише она показала время 3 минуты 50 секунд, опередив серебряную медалистку Ольгу Макарову из Калининградской области на четыре секунды.

Также бронзу в одиночке среди юношей до 17 лет завоевал Дмитрий Котов. Он уступил лишь представителям Новгородской области.

Завтра, 22 июня, состоятся заезды в четвёрках.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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