Сверка часов: Псковскую область посетил с рабочим визитом ее федеральный куратор – министр промышленности и торговли

19:51, 18 октября 2019, ПАИ

Министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров, которому выпала сложная, но, безусловно, почетная миссия курировать разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, 18 октября впервые лично посетил вверенный его заботам регион. Член кабмина, который до этого получал информацию о Псковщине из отчетов своих подчиненных и от губернатора Михаила Ведерникова, лично побывал на псковских предприятиях, своими глазами увидел ОЭЗ «Моглино», познакомился с местными промышленниками. И, судя по всему, не был разочарован. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Машины времени

Первым делом Денис Мантуров посетил Псковпассажиравтортранс, - госпредприятие, осуществляющее перевозки людей по всему региону, которое в последние годы оказалось на грани банкротства из-за просчетов менеджмента и износа подвижного состава.

Собственно говоря, именно с этим сегодня связана главная работа предприятия: из-за старого подвижного состава предприятие тратит значительные средства на ремонт огромны, а количество случаев невыхода транспорта на линию из-за поломок составляет 30%. Очевидно, что со сменой подвижного состава будет меняться и экономика Псковпассажиравтотранса: серьезно сократятся расходы на обслуживание техники, повысится безопасность и качество пассажирских перевозок.

Печальное состояние автопарка министру продемонстрировали более чем наглядно, показав функционирующий пассажирский автобус, возраст которого 37 лет, а пробег – 2,7 миллиона километров. «Настоящий раритет!» — только и мог сказать Денис Мантуров.

Министру рассказали, что программа модернизации предприятия уже разработана. Она предполагает приобретение около 70 автобусов, работающих на газовом топливе. В результате планируется сократить средний возраст автобусов с 14 до 6 лет, а средний износ техники с 40% до 10%. Также программа предполагает ремонт автовокзалов и автостанций в Пскове, Великих Луках, а также в Островском, Печорском, Порховском, Пушкиногороском и Дедовичском районах. Это позволит снизить затраты на обслуживание зданий на 40%.

Денис Мантуров планы псковичей сходу оценил. «Давайте посмотрим все возможные варианты в рамках существующих программ, в том числе по программе льготного лизинга», - предложил он. Таким образом, можно рассчитывать, что одно из ключевых госпредприятий региона по итогам визита федерального куратора Псковской области получит новые перспективы развития.

Вопросы и ответы

Затем министр промышленности и торговли ознакомился с потенциалом крупнейших промышленно-производственных предприятий региона. Специализированная экспозиция специально для Дениса Мантурова была развернута прямо в большом зале псковского Дома советов.

На стендах была представлена информация о лесоперерабатывающем заводе «Судома», швейной фабрике «Славянка», компаниях «Титан-полимер», «Елме Мессер Рус» и «Синтез Технолоджи», заводов ЗЭТО, ПЭМЗ, «Полипласт».

О работе своих компаний рассказывали их руководители. К примеру, председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский в ответ на вопрос министра уже, наверное, в сотый раз пояснил, что выбор для размещения завода территории псковской особой экономической зоны «Моглино» в первую очередь объясняется логистикой и связан с ее удачным местоположением.

Но Денису Мантурову, разумеется, интереснее была не «летопись славных дел», а разговор о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены в Псковской области. Вопрос об этом он задавал каждому производителю на выставке.

Причем, получая ответы, министр тут же раздавал поручения федеральным чиновникам, призванные помочь псковичам решить сложности, с которыми они столкнулись в своей работе. В результате целый ряд конкретных производителей Псковской области сможет нарастить объемы производства, найти новый рынок сбыта, организовать поставки комплектующих или сырья, начать модернизацию производственных площадок.

Новый двигатель

Глава Министерства промышленности и торговли в ходе своего визита в Псковскую область, разумеется, не мог не побывать в особой экономической зоне «Моглино». Вице-губернатор Нинель Салагаева провела для Дениса Мантурова экскурсию по территории ОЭЗ, и рассказала о площадке, действующих и потенциальных резидентах.

В частности, федеральный куратор региона побывал на заводе по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали» - первом промышленном предприятии, начавшем работы на территории «Моглино». Оставшись довольным увиденным, Мантуров предложил рассмотреть варианты дополнительной поддержки предприятия для стимулирования и развития производства, а также проработать вопросы сотрудничества компании с ведущими учебными заведениями, в том числе Российским химико-техническим университетом имени Менделеева.

Речь шла и о планах по расширению «Моглино», в том числе путем создания «Моглино-3» в Дедовичском районе, вокруг Псковской ГРЭС. «Станция является районообразующим предприятием, обеспечивает теплом весь муниципалитет, и выступает резервным источником энергии. Но у собственника есть намерения ее закрыть из-за нерентабельности, так как невозможно загрузить мощности до требуемых значений. За счет размещения предприятий вокруг Псковской ГРЭС, эту задачу сможем успешно решить», - пояснил министру губернатор Михаил Ведерников.

Денис Мантуров идею превратить нерентабельную электростанцию в «двигатель» особой экономической зоны оценил. «Есть готовый источник электроэнергии, необходимо продумать какие предприятия можно здесь разместить, чтобы обеспечить необходимое энергопотребление. Нужно оптимизировать ресурсы, у меня есть идеи, как это сделать», - заверил он.

Ряд ли министр был голословен. А значит, жители Дедовичского района могут расслабиться: ГРЭС продолжит работу. Ну а Псковская область в целом получит новую «точку роста».

Задача-максимум

Подводя итоги визита, Денис Мантуров и Михаил Ведерников провели совещание, посвященное индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области, разработку которой как раз курирует министр.

Глава региона озвучил планы областных властей по распределению 10 миллиардов рублей, которые Псковская область в рамках реализации программы должна в ближайшее время получить из федерального бюджета.

По словам губернатора, около 500 миллионов рублей будут направлены на кадастрирование, определение границ населённых пунктов, разработку мастер-планов для 10 муниципальных образований. Эта инвестиция позволит увеличить ежегодные поступления в бюджет на 57 миллионов рублей.

4,5 миллиарда рублей планируется направить на расширение особой экономической зоны «Моглино». 1,9 миллиарда – на субсидирование сельскохозяйственных предприятий области.

Также запланированы модернизация Псковпассажиравтотранса, поддержка учителей и медицинских работников, чтобы остановить отток специалистов, выделение земельных участков для льготных категорий граждан и улучшение транспортной доступности Талабских островов, - еще одной потенциальной «точки роста» Псковской области.

Планы более чем оптимистичные. Впрочем, Михаил Ведерников подчеркнул, что для того, чтобы сдвинуть процессы в области с мёртвой точки, необходимо около 280 миллиардов рублей. Зная настойчивость псковского губернатора и его способность открывать двери в Москве и находить язык с профильными федеральными чиновниками, можно предположить, что эта «задача-максимум» будет последовательно решаться.

Тем более, что, как показал визит в Псковскую область Дениса Мантурова, серьезный и заинтересованный союзник в правительстве у региональных властей в его лице точно есть.