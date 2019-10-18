Жителям Новосокольников напомнили о мерах противопожарной безопасности

20:15, 18 октября 2019, ПАИ

18 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам в рамках проведения сезонной операции «Отопление» и с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, а также проведения противопожарного инструктажа с гражданами и лицами категорий неблагополучных и одиноких престарелых граждан осуществили профилактический рейд в городе Новосокольники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности, 23 листовки, на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Детская шалость», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов». Было проинструктировано 15 человек под роспись, проведено обследование 10 жилых домов (квартир).

До граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов и газового оборудования. Жителям разъяснены основные причины возникновения пожаров и гибели людей при пожарах.

Собственникам садовых и приусадебных участков в ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.