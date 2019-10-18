Псковские спасатели участвуют в международных соревнованиях по оказанию помощи терпящим бедствие в горах

20:58, 18 октября 2019, ПАИ

С 17 по 20 октября команда аварийно-спасательной службы Псковской области в составе семи человек принимает участие в 9-х международных соревнованиях спасательных формирований по оказанию помощи терпящим бедствие в горах «Crimea Rescue Fest 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Соревнования проходят в рамках фестиваля «Большая Севастопольская Тропа 2019» в г. Севастополь.

Их целью является повышение профессионального мастерства спасателей, накопление и распространение передового опыта в области спасения с использованием современного специализированного снаряжения, налаживание обмена опытом между различными профессиональными и общественными поисково-спасательными формированиями.

Основные этапы соревнований связаны с транспортировкой пострадавшего по сложному горному рельефу с помощью специальных средств по заранее подготовленной дистанции.

Спасатели из разных регионов России оказывают помощь на отвесных скалах, спускают пострадавших с высоты около 100 метров, переносят их через обрывы, транспортируют через узкие пещерные лазы, проводят поисковые работы в ночное и дневное время.