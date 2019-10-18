0
16:06
«Семь раз отмерь» - 18 октября (ЗВУК)
15:02
С продукцией псковских предприятий ознакомился Денис Мантуров
14:19
Алексей Севастьянов сыграл в сериале Бориса Хлебникова «Шторм»
12:04
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
11:18
К акции «Подарок новорожденному» в Псковской области присоединились новые магазины
09:58
Семь событий Псковской области вошли в список финалистов регионального конкурса премии Russian Event Awards
09:44
Зоны затопления определили в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковские спасатели участвуют в международных соревнованиях по оказанию помощи терпящим бедствие в горах

С 17 по 20 октября команда аварийно-спасательной службы Псковской области в составе семи человек принимает участие в 9-х международных соревнованиях спасательных формирований по оказанию помощи терпящим бедствие в горах «Crimea Rescue Fest 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Соревнования проходят в рамках фестиваля «Большая Севастопольская Тропа 2019» в г. Севастополь.

Их целью является повышение профессионального мастерства спасателей, накопление и распространение передового опыта в области спасения с использованием современного специализированного снаряжения, налаживание обмена опытом между различными профессиональными и общественными поисково-спасательными формированиями.

Основные этапы соревнований связаны с транспортировкой пострадавшего по сложному горному рельефу с помощью специальных средств по заранее подготовленной дистанции.

Спасатели из разных регионов России оказывают помощь на отвесных скалах, спускают пострадавших с высоты около 100 метров, переносят их через обрывы, транспортируют через узкие пещерные лазы, проводят поисковые работы в ночное и дневное время.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 18 октября (ЗВУК)
18 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 18 октября (ЗВУК)
С продукцией псковских предприятий ознакомился Денис Мантуров
18 октября 2019
С продукцией псковских предприятий ознакомился Денис Мантуров
Алексей Севастьянов сыграл в сериале Бориса Хлебникова «Шторм»
18 октября 2019
Алексей Севастьянов сыграл в сериале Бориса Хлебникова «Шторм»
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
18 октября 2019
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
К акции «Подарок новорожденному» в Псковской области присоединились новые магазины
18 октября 2019
К акции «Подарок новорожденному» в Псковской области присоединились новые магазины
Семь событий Псковской области вошли в список финалистов регионального конкурса премии Russian Event Awards
18 октября 2019
Семь событий Псковской области вошли в список финалистов регионального конкурса премии Russian Event Awards
Зоны затопления определили в Псковской области
18 октября 2019
Зоны затопления определили в Псковской области
Пластиковые пакеты собирается запретить Роспотребнадзор
18 октября 2019
Пластиковые пакеты собирается запретить Роспотребнадзор

Идет загрузка...