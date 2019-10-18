Псковские полицейские обсудили с дружинниками особенности работы

22:36, 18 октября 2019, ПАИ

В городе Острове представители УМВД России по Псковской области провели семинар - совещание для руководителей народных дружин региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, со вступительным словом к участникам обратился заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский. Он, в частности, отметил: «Органы внутренних дел нуждаются в действенной помощи граждан. И дружинники как раз занимают такую активную позицию. Спасибо вам за вашу работу!».

Положительно оценил вклад добровольных помощников в поддержание правопорядка в своем выступлении и глава Островского района Дмитрий Быстров. Дружинникам вручили почетные грамоты и благодарности.

В ходе семинара начальник Управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции Антон Перук и участники мероприятия рассмотрели вопрос о правах и обязанностях народных дружинников в сфере пресечения административных правонарушений.

Врио начальника отделения ПДН УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина, оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД майор полиции Павел Белик в своих докладах рассмотрели различные аспекты организации деятельности с несовершеннолетними правонарушителями.

А заместитель командира отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову капитан полиции Михаил Кольцов особое внимание уделил тактике действий членов народной дружины на маршруте патрулирования.

В свою очередь, инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Мария Иванова рассказала о положительном опыте работы народной дружины в областном центре по линии безопасности дорожного движения.

В рамках семинара состоялось также заседание «круглого стола» по теме: «Обеспечение отличительной символикой народных дружинников Псковской области». Заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка УОООП УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Корнейчук познакомила собравшихся с ситуацией, связанной со страхованием и материальным обеспечением народных дружинников. Им вручили методические рекомендации по действиям народных дружинников при выявлении административных правонарушений.

В завершение, для всех присутствующих в зале Дома культуры «Юность» был организован концерт с участием творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области. Культурная программа продолжилась посещением местного Военно – исторического музея – заповедника.