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Общество

Привести в порядок местный стадион в Неелово-2 поручил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил привести в порядок местный стадион в поселке Неелово-2 Псковского района. Об этом с рабочего выезда главы региона 19 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

На неудовлетворительное состояние местного стадиона внимание Михаила Ведерникова обратил местный житель. Глава региона поручил главе Логозовской волости начать подготовку земельного участка под будущий стадион. «Мы в будущем году либо по программе «Единой России», либо с помощью «Газпрома» сделаем», - заверил Михаил Ведерников и порекомендовал заявителю подумать над созданием ТОСа в поселке.

Кроме того, губернатор поручил в недельный срок привести в порядок обочины и систему водоотведения на территории поселка.

Также по просьбе местного жителя, который и обратился за помощью к губернатору в социальной сети Instagram, в Неелово-2 будет решен вопрос по газификации. Ранее по просьбе мужчины «Псковавтодор» провел грейдирование нескольких улиц.  

Помимо этого, местный житель обратил внимание на трубу, которая идет от особой экономической зоны «Моглино»: «Живешь и не знаешь какая вода из крана пойдет».

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов заявил, что замена коллектора запланирована на будущий год. Михаил Ведерников отметил, что вопрос по замене он возьмет на личный контроль.

Кроме того, Михаил Ведерников посетил дворовой проезд возле Псковского педагогического комплекса на улице Байкова. Губернатор отметил, что граждане обращались с просьбой отремонтировать этот проезд, поэтому было решено разыграть двухгодичный контракт. При этом глава региона подчеркнул, что если позволят погодные условия и мощности, то ремонт проезда будет сделан уже в этом году, при других обстоятельствах - в следующем.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что поскольку школа большая и много родителей привозят детей по утрам, то проезд очень активно используется.

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