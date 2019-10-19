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Общество

Власти Пскова поздравили дорожников с наступающим профессиональным праздником

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова и себя лично и. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили работников и ветеранов отрасли дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам градоначальников, обустройство улиц и дорог - одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры города. Елена Полонская и Александр Братчиков считают, что от стабильной работы дорожного хозяйства зависит успешное социально-экономическое развитие Пскова, функционирование всех сфер жизнедеятельности.

«За последнее время в Пскове усилиями работников дорожного хозяйства сделано немало. Ваши мастерство и профессионализм, использование новых технологий, оборудования и материалов позволяют совершенствовать дорожную сеть, благодаря чему городские дороги и улицы становятся по-настоящему безопасными и комфортными», - заявили градоначальники.

Елена Полонская и Александр Братчиков поблагодарили дорожников за преданность профессии, ответственность и добросовестную работу. «От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов!», - заключили они.

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