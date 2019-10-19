250 школьников Псковской области примут участие в спартакиаде УМВД «Твой выбор»

18:05, 19 октября 2019, ПАИ

250 школьников Псковской области примут участие в спартакиаде «Твой выбор», инициатором которой выступает УМВД РФ по Псковской области при поддержке комитета по образованию Псковской области, комитета по спорту, уполномоченного по правам ребенка в регионе Наталии Соколовой и студентов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Главная цель соревнований, по словам организаторов, - привить молодежи любовь к спорту, физнагрузкам и здоровому образу жизни. В спартакиаде принимают участие школьники от 14 до 17 лет, а также трудные подростки и воспитанники Центров помощи детям Псковской области. Спартакиада включает в себя два отборочных этапа: зональный этап в октябре-ноябре, а в декабре - финал соревнований.

С приветственным словом к командам-участникам обратился начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин: «Ваша жизнь — это всегда выбор. Для ваших родителей, педагогов, взрослых важно, чтобы вы сделали его правильно. А спорт и здоровый образ жизни — это всегда верная дорога. Поэтому в нашей спартакиаде не будет проигравших, вы все победители, вы сделали самый сложный, первый, шаг к успешному будущему».

В городском этапе спартакиады приняли участие команды из Пскова, Псковского, Печорского и Палкинского районов. Школьники выступили в стритболе, мини-футболе и настольном теннисе.

В ведомстве также уточнили, что следующий отборочный этап соревнований «Твой выбор» пройдет 25 октября в Великих Луках, где соберутся команды из города и Великолукского района, а также подростки из Куньи и Невеля.