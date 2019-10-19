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В Псковской области двое мужчин заключены под стражу по обвинению в надругательстве над женщиной

В Псковской области двое предполагаемых злоумышленников заключены под стражу по обвинению в надругательстве над женщиной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сообщение о том, что в одном из муниципальных образований области совершены насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, поступило в правоохранительные органы 17 октября. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и заявила, что четыре дня назад, 13 октября, она гуляла по городу, в который переехала недавно, и зашла в гости к новым знакомым. Позже туда же пришли двое мужчин, которые её избили и под угрозой убийства совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следователи совместно с полицейскими выяснили адрес дома, где было совершено преступление, нашли подозреваемых. Потерпевшая их уверенно опознала. Мужчины задержаны в процессуальном порядке и сейчас дают признательные показания.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами а, б части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору)

Расследование уголовного дела продолжается.

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