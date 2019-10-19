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За развращение несовершеннолетних великолучанину грозит до 20 лет тюрьмы

43-летний житель города Великие Луки предстанет перед судом за совершение развратных действий в отношении детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в июне 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в городе Великие Луки, оголял свои половые органы перед несовершеннолетними и предлагал им взять в рот его половой член за вознаграждение. Дети не достигли возраста 12 лет и  не могли оказать злоумышленнику сопротивление.

Великолучанин обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ и части 2 статьи 135 УК РФ. По первой статье ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, по второй -

от 3 до 8 лет.

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