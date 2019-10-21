Антидепрессанты стали чаще продавать в России

09:22, 21 октября 2019, ПАИ

С января по август российские аптеки продали 5,5 млн упаковок антидепрессантов почти на 3 млрд рублей. Это на 12-15% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, это связано с ростом общего уровня негатива и фрустрации в обществе и со злоупотреблением назначениями таких средств со стороны врачей.

Также растет спрос на успокоительные препараты. В сентябре текущего года их купили на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее подвержены стрессу люди от 25 до 34 лет, они составляют больше 40% потребителей седативных препаратов. Граждане в возрасте от 55 до 64 составляют лишь 5%.