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Экономика

Предприятия Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в России

Фото Андрея Степанова

По итогам 9 месяцев предприятия Псковской области обеспечили основной прирост объёма производства свиней на убой в России. Также в число лидеров вошли Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая области и Краснодарский край. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

В целом по стране за 9 месяцев были произведены 3,55 млн тонн свиней на убой в живом весе, что на 157,9 тыс. тонн или 4,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Почти весь объём составила продукция сельскохозяйственных организаций. Они произвели 3,17 млн тонн свиней на убой, что превышает данные прошлого года на 6,2%.

В то же время Минсельхоз отметил рост экспорта свинины, который с учётом стран ЕАЭС по итогам 9 месяцев составил 31,6 тыс. тонн, что на 43,5% больше прошлогоднего показателя.

 «В настоящее время ключевыми факторами, оказывающими влияние на развитие всего отечественного животноводства, являются формирование современной племенной базы, развитие логистики, укрепление ветеринарной защиты и наращивание экспортного потенциала. Перед российским АПК стоит задача по увеличению экспорта, и свиноводство является одним из приоритетных направлений», - отметили в пресс-службе Министерства.

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