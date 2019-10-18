Золотым дипломантом форума «Золотой Витязь» стал псковский писатель

14:21, 21 октября 2019, ПАИ

Псковский прозаик, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) стал золотым дипломантом X славянского литературного форума «Золотой Витязь». Также он был удостоен специальной грамоты митрополита Калужского и Боровского, председателя издательского совета Русской Православной Церкви Климента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Союза писателей России.

Победителями форума за произведения в прозе были признаны Павел Астахов с книгой «Простые чудеса» и Сергей Шаргунов со сборником «Свои». Среди поэтов награды получили Александр Орлов со стихотворением «Епифань» и «Избранные стихотворения» Дмитрия Мизгулина. В категории «Публицистика» победу одержал Сергей Боков, написавший «Напряжение». Лучшим произведением для детей и юношества признали «Тихая провинция Руси» Ольги Воробьевой.

Петербуржец Дмитрий Акимов, создавший произведение «Там, где война. Назначение — Алеппо», получил награду за лучший литературный киносценарий. Специальный приз «За подвижнический труд, открывающий новые горизонты в языковедении» вручён Владимиру Раку за новеллу «Боже, научи меня говорить».

В категории «Литература по истории славянских народов» победителем стала работа «Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856-1875 годах» Ксении Мельчаковой.

Литературный форум «Золотой Витязь» проходил в городе Железноводске Ставропольского края. В конкурсной программе были представлены более 300 работ, 90 из которых вошли в шорт-лист. Награды победителям вручил президент форума Николай Бурляев.