В Троицком соборе Псковского кремля продолжается демонтаж старой штукатурки

22:20, 13 июля 2025, ПАИ

Работы по демонтажу старой штукатурки со стороны фасадов идут в Троицком соборе Псковского кремля, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин прокомментировал состояние открывающейся кладки: «Это цоколь фундамента. Деструкция камня. Сбита штукатурка. Цемент – это ошибки реставрации прошлых лет, когда мы запирали воду. И у нас начиналась деструкция камня из-за того, что кладка не дышала. Вот сейчас с этой проблемой будем бороться. Вычинку делать, укрепление кладки».

Реставрационные работы ведутся в соответствии с графиком и в хорошем темпе, отмечают в сотрудники. Цементная штукатурка удаляется полностью, так как под ней происходит разрушение бутовой кладки.

Троицкий собор был построен в XVII веке, последняя реставрация проводилась в конце 1980-х годов. Работы выполняются московскими подрядчиками по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Ожидается, что проект реставрации собора будет завершён в 2027 году.