Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты

Несколько объектов Псковского музея-заповедника закрыты сегодня, 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для посещений закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба С. В. Ковалевской, музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки («Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»), Двор Постникова (здесь посетителей ждут тематические выставки, в том числе «Дело в шляпе» и «​Зеркало псковской печи»), Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», Покровскую башню (до 15:00).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2025

Град с яйцо и ливни: Псковская область оказалась в размытом барическом поле
14 июля 2025

О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал Евгений Васильев
14 июля 2025

Около десяти тысяч зрителей ожидают на фестивале «Островский рубеж»
14 июля 2025

Более 170 боеприпасов и 45 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
14 июля 2025

Больше 60 тысяч зрителей посетили спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне
14 июля 2025

Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты
14 июля 2025

15 и 17 июля часть домов на Запсковье останется без горячей воды
14 июля 2025

Реконструкцию боя в Островском районе будут транслировать на большом экране

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...