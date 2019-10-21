Разработан проект развития инфраструктуры у таможенного поста Бурачки в Себежском районе

15:00, 21 октября 2019, ПАИ

Инвестиционный проект по строительству на границе в Псковской области нового складского комплекса «Бурачки логистик» признали стратегическим. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания инвестиционной комиссии администрации региона 21 октября.

Проект представил заместитель директора ООО «Групп Инвест» Андрей Дюбенков. Он рассказал, что целью его реализации является строительство складского комплекса, способного принять 40 единиц транспорта, специально оборудованных зон с четырьмя морозильными камерами для хранения продукции, проходящей фитосанитарный контроль. Объем инвестиций составит 240 млн рублей. Источник финансирования - привлечение средств кредитных организаций. Налоговые отчисления предполагаются в размере более 30 млн рублей в год. Сроки ввода в эксплуатацию – предположительно, октябрь 2020 года.

Андрей Дюбенков добавил, что комплекс будет располагаться на трассе М-9 на границе России и Латвии и прилегать к таможенному посту Бурачки с южной стороны. На данный момент через него проезжают 800 грузовых машин в сутки. По словам докладчика, проект имеет большое значение для Себежского района, так как будут созданы более 70 высокооплачиваемых рабочих мест: средняя зарплата превысит 30 тысяч рублей.

Заместитель директора ООО «Групп Инвест» заявил, что реализация проекта - это единственная возможность развития таможенного поста Бурачки, так как он не очень хорошо географически размещен. «Создание складского комплекса будет способствовать увеличению пропускной способности Бурачков, так как будут склады и зоны для таможенного контроля», - пояснил спикер. После положительного решения инвестиционной комиссии инвестор планирует получить согласование Федеральной таможенной службы и погрануправления.

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