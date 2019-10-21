Ярмарочный комплекс со сценой и катком хотят открыть в Пскове

15:40, 21 октября 2019, ПАИ

Инвестиционная комиссия администрации Псковской области одобрила заявку ООО «Русские ярмарки» на получение государственной поддержки в форме сопровождения проекта «Создание ярмарочного комплекса «Русская ярмарка» в Пскове». Об этом с заседания комиссии, которая проходит 21 октября в администрации региона под председательством вице-губернатора Нинель Салагаевой, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Исполнительный директор ООО «Русские ярмарки» Сергей Карлов рассказал, что проект по строительству ярмарочных комплексов является федеральным, и предусматривает возведение объектов современной городской инфраструктуры. По его словам, в 35 городах России ожидается одновременный запуск подобных проектов.

Докладчик отметил, что в Пскове планируется создать ярмарочный комплекс на 320 торговых мест со сценой и катком для проведения культурно-массовых мероприятий. Сергей Карлов пояснил, что ярмарка будет напоминать крепость — по периметру разойдутся торговые зоны, а центральная площадь станет основной для мастер-классов и других мероприятий. Кроме этого, территорию ярмарки разобьют на тематические кварталы. Также будет возможность разместить места для общественного питания и развлечений.

Исполнительный директор ООО «Русские ярмарки» сообщил, что необходимая площадь для ярмарочного комплекса без учета парковок составляет 1,6 га, а размер частных инвестиций — 275 млн рублей. Срок запуска ярмарки — 5-6 месяцев с момента предоставления площадки. В рамках комплекса создадут 28 новых рабочих мест, а к 2025 году планируется выйти на полную заполненность всех торговых площадей.

Сергей Карлов акцентировал внимание на том, что благодаря ярмарочному комплексу предприниматели Пскова получат канал сбыта в других регионах страны на аналогичных площадках, а за счет тематических мероприятий будет возможность для культурного обмена между регионами России.

Он отметил, что вопрос по размещению ярмарочной площадки прорабатывался и ранее. Планировалось, что она появится в районе улицы Юности в Пскове. Однако, имеется неразрешенный вопрос. Сергей Карлов пояснил, что необходим еще один земельный участок для парковочных мест примерно на 150 автомобилей, но участок на улице Юности запланирован под строительство бани, поэтому ООО «Русские ярмарки» готово рассмотреть другую площадку для возведения комплекса.

Нинель Салагаева уточнила, будет ли инвестор содержать территорию. Сергей Карлов ответил утвердительно, пояснив, что 28 новых рабочих мест — это административные работники.

«Где реализованы такие проекты?» — поинтересовалась вице-губернатор. Докладчик рассказал, что пока проектов, которые уже работают, нет, но подобную процедуру, то есть рассмотрение на инвестиционных комиссиях, компания прошла в 3 городах, включая Самару. Всего планируется ее пройти в 35 городах.

После обсуждения участники заседания поддержали представленный проект.