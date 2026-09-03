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В псковском СИЗО состоялся урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане

В День солидарности в борьбе с терроризмом в учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 прошёл урок мужества и скорби, приуроченный к трагическим событиям в школе № 1 города Беслана. Организаторами мероприятия выступили член Общественного совета при УФСИН Наталья Афанасьева и сотрудники воспитательного отдела учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Эта дата навсегда разделила историю страны на до и после. Чтобы осознать весь ужас тех сентябрьских дней 2004 года, слушатели обратились к кадрам документальной ленты «Мама, так хочется пить». Фильм, пробирающий до дрожи, показал, через что пришлось пройти людям, оказавшимся в заложниках у беспощадного зла.

В память о невинных жертвах прозвучали стихи поэтов, которые отразили общую боль и горечь утраты. Каждое слово было напоминанием о том, как хрупок мир и как легко его разрушить. Особое место уделено «Городу ангелов» – мемориальному кладбищу, ставшему последним приютом для большинства погибших. Просмотр видеофильма о священном для всей России месте никого не оставил равнодушным.

В завершение оформили символическую парту «1–3 сентября», на которой разместили учебники, детские игрушки и бутылки с водой как символ мучительной жажды, терзавшей заложников в те страшные дни. Собравшиеся почтили минутой молчания всех, чьи жизни оборвались в результате теракта, и зажгли свечи в знак вечной памяти и скорби.

«Помнить надо: в Беслане погибли 334 человека, среди них – 186 детей. Эта невосполнимая утрата должна жить в наших сердцах как вечный призыв к бдительности, чтобы никогда на свете не гибли невинные люди», – завершила урок Наталья Афанасьева.

Ранее сообщалось, что акция «Свеча памяти» прошла в муниципалитетах Псковской области.

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